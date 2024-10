Pri nehode autobusu v Drážďanoch utrpelo zranenia 30 ľudí

Drážďany 7. októbra (TASR) - Nehoda autobusu počas rannej dopravnej špičky si v meste Drážďany v nemeckej spolkovej krajine Sasko vyžiadala 30 zranených, informuje TASR podľa agentúry DPA a denníka Bild.



Autobus mestskej hromadnej dopravy zišiel z cesty, narazil do stromu a následne sa zrazil z menšou dodávkou, spresnili záchranné zložky. Na autobus sa vzápätí zrútil strom, do ktorého predtým narazil.



K nehode došlo v blízkosti rušného drážďanského námestia Albertplatz. Presná príčina doposiaľ nebola bezprostredne známa.



Stav dvoch zranených je vážny, ďalších 28 pasažierov autobusu utrpelo ľahšie zranenia. V dôsledku vysokého počtu zranených uviedli drážďanské nemocnice do stavu pohotovosti, spresnil pre Bild hovorca tamojších hasičov Michael Klahre.