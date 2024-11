Pri nehode autobusu v Indii zahynulo najmenej 24 ľudí

Naí Dillí 4. novembra (TASR) - Najmenej 24 ľudí zahynulo a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia po tom, ako autobus v štáte Uttarákhand na severe Indie zišiel z cesty a zrútil sa do hlbokej rokliny, oznámili v pondelok miestne úrady. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa predbežného vyšetrovania dostal autobus šmyk a následne sa zrútil do 60 metrov hlbokej rokliny. Autobus, ktorý viezol 42 ľudí, bol v dezolátnom stave, uviedla miestna vláda.



Počet obetí môže ešte stúpnuť, pretože niektorí cestujúci môžu byť naďalej uväznení vo vnútri autobusu, upozorňujú miestne úrady.



Na mieste nehody sa nachádzali tímy záchranárov a humanitárnych pracovníkov, ktoré sa usilovali o rýchlu evakuáciu zranených do najbližšej nemocnice. Pre vážne zranených cestujúcich bol zabezpečený letecký prevoz.



Pri nehodách v Indii ročne zahynú alebo utrpia zranenia státisíce ľudí. Za nehody často môže bezohľadná jazda, zle udržiavané cesty a vozidlá v zlom technickom stave, píše AP.