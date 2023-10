Pri nehode autobusu v Mexiku zahynulo 18 migrantov

PREČÍTAJTE SI AJ: Na Kanárske ostrovy prišlo za uplynulý deň vyše 900 migrantov

Mexiko 6.októbra (TASR) - Na juhu Mexika sa v piatok prevrátil autobus s migrantmi. Pri nehode zahynulo najmenej 18 ľudí vrátane troch maloletých, 27 cestujúcich utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Obete pochádzali z Venezuely a Haiti, vyhlásila prokuratúra v štáte Oaxaca. Nehoda sa stala na ceste spájajúcej Oaxacu a susedný štát Puebla.Tisíce migrantov z celého sveta cestujú cez Mexiko v autobusoch, preplnených prívesoch či nákladných vlakoch v snahe dostať sa do Spojených štátov. Medzinárodná organizácia pre migráciu uvádza, že na americkom kontinente od roku 2014 zahynulo alebo zmizlo viac ako 8200 migrantov, pričom väčšina z nich sa pokúšala dostať z Mexika do Spojených štátov.Pri nehode nákladného auta v štáte Chiapas na juhu Mexika v nedeľu zahynulo najmenej desať kubánskych migrantov a 25 utrpelo zranenia. Začiatkom augusta sa v štáte Nayarit zrútil autobus do rokliny, zahynulo najmenej 18 ľudí a 23 sa zranilo. V autobuse sa nachádzali miestni obyvatelia, ale aj migranti z Indie, Dominikánskej republiky a niekoľkých afrických štátov.Predstavitelia Spojených štátov a Mexika vo štvrtok oznámili, že plánujú zvýšiť úsilie v boji proti nelegálnej migrácii opatreniami, ako je modernizácia ochrany hraníc, ale aj riešením príčin migrácie.Obe krajiny sa zaviazali viac sprístupniť" ale spre tých, ktorí nelegálne vstúpia na územie Spojených štátov, uviedol minister americkej vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas po rokovaniach v Mexiku.