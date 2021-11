Pri nehode autobusu v Pakistane zahynuli takmer tri desiatky ľudí

Islámábád 3. novembra (TASR) - Najmenej 26 ľudí vrátane žien a detí zahynulo v stredu pri havárii autobusu v Pakistanom spravovanom Kašmíre. Autobus pri nehode spadol do priekopy, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestne policajné zdroje.



K nehode autobusu došlo v administratívnej oblasti Ázád Kašmír. Vozidlo s približne 30 cestujúcimi spadlo do priekopy na horskej ceste.



Príčina nehody nebola bezprostredne známa, avšak jej dôvodom bolo zrejme zlyhanie bŕzd, domnievajú sa policajti.



Dopravné nehody sú v Pakistane pomerne časté, a to pre nedostatočnú cestnú infraštruktúru, zlý technický stav vozidiel i nedbanlivú jazdu vodičov.



Podľa pakistanského štatistického úradu zaznamenajú v Pakistane každý rok okolo 9000 dopravných nehôd, pri ktorých zahynie približne 4000 ľudí.



India a Pakistan súperia o ovládnutie Kašmíru už od roku 1947, keď oba štáty získali nezávislosť od Veľkej Británie. Viedli oň medzi sebou už dve vojny.