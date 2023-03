Pri nehode autobusu v Saudskej Arábii zahynulo najmenej 20 pútnikov

Rijád 28. marca (TASR) - Najmenej 20 ľudí prišlo v pondelok o život na juhozápade Saudskej Arábie po tom, ako autobus narazil do mosta, prevrátil sa a začal horieť. Informovali o tom v noci na utorok agentúry AFP a AP s odvolaním sa na miestne médiá.



Pri nehode utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nehoda sa stala v provincii Asír susediacej s Jemenom. Autobus viezol pútnikov do mesta Mekka. Podľa médií spôsobilo nehodu zlyhanie bŕzd.



K havárii došlo na začiatku pôstneho mesiaca ramadán. Pri príležitosti tohto moslimského sviatku mnoho ľudí cestuje domov za rodinami a priateľmi.



Incident podľa AP poukazuje na pretrvávajúce problémy s bezpečnou prepravou veriacich do miest Mekka a Medina, najposvätnejších miest islamu.