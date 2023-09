TRAGICKÁ NEHODA AUTOBUSU: Zahynulo najmenej 24 ľudí vrátane dvoch detí

Lima 18. septembra (TASR) - Najmenej 24 obetí a 35 zranených si vyžiadala v pondelok nehoda autobusu na juhovýchode Peru, ktorý zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny. Medzi obeťami sú aj dve deti, potvrdilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K nehode došlo v skorých ranných hodinách, keď sa autobus na ceste medzi dvomi mestami v Andách prevrátil a spadol do 200 metrov hlbokej rokliny v regióne Huancavelica. Polícia pôvodne hovorila o 20 obetiach.



Nehody sú na peruánskych cestách časté. Minulý mesiac si nehoda v tom istom regióne vyžiadala 13 obetí a päť vážne zranených. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že v roku 2019 zahynulo na cestách v Peru 4414 ľudí, čo zodpovedá počtu 13,6 na 100.000 obyvateľov. Hlavnými príčinami sú prekračovanie rýchlosti, zlý stav ciest, nedostatočné značenie a slabá kontrola dodržiavania dopravných predpisov.