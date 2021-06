TRAGÉDIA NA CESTE: Pri nehode autobusu zomrelo najmenej 20 pútnikov

Kvéta 11. júna (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo a 50 sa zranilo pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v noci na piatok na juhozápade Pakistanu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Nehoda sa odohrala v oblasti Chuzdár na východe provincie Balúčistán. Zranených previezli do civilných aj vojenských nemocníc. Viacerí z nich sú v kritickom stave.



Autobus viezol moslimských veriacich, ktorí sa vracali do susednej provincie Sindh z návštevy súfijskej svätyne.



Vodič autobusu - zrejme pre vysokú rýchlosť - stratil v ostrej zákrute kontrolu nad vozidlom, ktoré sa následne prevrátilo a zrútilo sa do rokliny.



Podľa vyjadrení preživších vodič nevenoval dostatočnú pozornosť riadeniu a počúval počas jazdy hudbu. Cestujúci ho údajne opakovane žiadali, aby dával lepší pozor.



Autobus bol v čase nehody plný ľudí a časť pútnikov sedela aj na streche. Zranenia rôzneho charakteru utrpeli všetci cestujúci vrátane vodiča.



Smrteľné dopravné nehody sú v Pakistane pomerne bežné z dôvodu zlého stavu cestnej infraštruktúry a nedodržiavania pravidiel cestnej premávky.