Pri nehode kamióna sa zranilo 25 migrantov

Skopje 27. novembra (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku našla v stredu v prevrátenom kamióne na severovýchode krajiny 25 zranených migrantov vrátane siedmich maloletých osôb. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Polícia uviedla, že vozidlo, v ktorom bolo 15 Afgancov, deväť Pakistancov a Iračan, našli na miestnej ceste v skorých ranných hodinách. Všetkých previezli do nemocnice v meste Kumanovo.



Predstaviteľ zmienenej nemocnice povedal, že jeden z migrantov utrpel vážne zranenie chrbtice a bol prevezený do nemocnice v hlavnom meste Skopje. Ostatní migranti utrpeli menšie zranenia a po ošetrení ich prepustili.



Polícia sa domnieva, že skupina migrantov prišla do krajiny nelegálne z Grécka. Všetkých premiestnia do strediska pre migrantov v meste Gevgelija, ležiacom na juhu krajiny.



Odvtedy, čo pôvodnú balkánsku trasu zatvorili, sa migranti pokúšajú prejsť hranice touto cestou a dostať sa tak do západnej Európy. Tieto prechody hraníc organizujú prevádzači. Severné Macedónsko je jednou k obľúbených krajín, po Grécku a Turecku, kadiaľ migranti putujú na západ kontinentu.