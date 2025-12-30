Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri nehode lanovky v talianskych Alpách sa zranili štyria ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Talianska televízia RAI uviedla, že lanovku postavili v roku 1962 a pred dvoma rokmi ju zrekonštruovali za dva milióny eur.

Rím 30. decembra (TASR) - Najmenej štyria ľudia sa zranili a viac ako 100 ďalších evakuovali prostredníctvom vrtuľníkov po nehode lanovky na severovýchode Talianska. K incidentu došlo pri zrážke dvoch kabín s hornou a dolnou stanicou zariadenia, ktoré sa nachádza v blízkosti obce Macugnaga v regióne Piemont, uviedol taliansky hasičský zbor. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka Mirror.

V hornej časti lanovky sa zranili traja ľudia a v dolnej časti jeden člen personálu.

„Išlo o technický problém. Lanovka pri vjazde do stanice dostatočne nespomalila, a preto narazila do bezpečnostných zábran,“ uviedol riaditeľ spoločnosti prevádzkujúcej lanovku Filippo Besozzi.

Okolité lyžiarske svahy po nehode uzavreli a lanovku odstavili. Viac ako 100 ľudí vrátane detí preto uviazlo na hore Monte Moro v nadmorskej výške približne 2800 metrov.

Talianska televízia RAI uviedla, že lanovku postavili v roku 1962 a pred dvoma rokmi ju zrekonštruovali za dva milióny eur.

K poslednej vážnej nehode na jednej z talianskych lanoviek došlo v apríli, keď zahynuli štyria ľudia pri meste Castellammare di Stabia juhovýchodne od Neapola. V roku 2021 zahynulo 14 ľudí, keď sa zrútila lanovka spájajúca severotalianske jazero Maggiore s neďalekou horou.
