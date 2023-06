Pri páde lietadla, ktoré spôsobilo v USA poplach, zomreli 4 ľudia

Washington 5. júna (TASR) - Štyria ľudia vrátane pilota zomreli v nedeľu pri havárii ľahkého lietadla, ku ktorému nad Washingtonom vzlietli stíhačky. Oznámili to v pondelok americké úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Stroj Cessna Citation havaroval v hornatom teréne vo Virgínii asi 250 kilometrov juhovýchodne od Washingtonu.



Severoamerické velenie protivzdušnej obrany (NORAD) uviedlo, že stíhačky F-16 boli vyslané, aby zachytili "neodpovedajúce" lietadlo. Podľa NORAD-u sa pozornosť pilota lietadla snažili upútať aj svetlicami. Nedostali žiadnu odpoveď a lietadlo sa napokon zrútilo.



"NORAD sa snažil s lietadlom nadviazať spojenie, až kým nehavarovalo," uviedol NORAD vo vyhlásení.



Let stíhačiek pri prekonaní rýchlosti zvuku vyvolal tzv. aerodynamický tresk, ktorý znepokojil mnoho obyvateľov v hlavnom meste a okolí. "NORAD povolil stíhačkám, aby leteli nadzvukovou rýchlosťou a obyvatelia regiónu tak mohli počuť aerodynamický tresk," uviedol NORAD.



Podľa leteckých expertov pilot lietadla Cessna Citation neodpovedal na signály, pretože v dôsledku straty tlaku v kabíne vo výške troch kilometrov nad zemou upadol do bezvedomia.



Lietadlo letelo z mesta Elizabethton v americkom štáte Tennessee na Long Island v New Yorku. Keď preletelo nad Long Islandom, otočilo sa a vydalo sa na juh ponad Washington do Virgínie. Počas letu dosiahlo výšku približne desať kilometrov, vyplýva z údajov portálu Flightradar24, ktorý sleduje polohu lietadiel.



Podľa zdroja agentúry Reuters bol v lietadle zapnutý autopilot.



Americké úrady ešte oficiálne neidentifikovali obete havárie, no príbuzní obetí už poskytli médiám nejaké informácie. Podľa verejných záznamov bolo lietadlo registrované na floridskú firmu Encore Motors. Jej majiteľ John Rumpel pre denník Washington Post uviedol, že na palube lietadla bola "celá jeho rodina" vrátane dcéry a vnúčaťa a jeho opatrovateľky.



O nehode bol upovedomený aj americký prezident Joe Biden, ktorý bol v nedeľu v Bielom dome a hral golf.