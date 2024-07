Pri nehode minibusu neďaleko Johannesburgu zahynulo 12 detí

Johannesburg 10. júla (TASR) - Dvanásť detí zahynulo a sedem ďalších utrpelo zranenia v stredu v Juhoafrickej republike (JAR) pri havárii minibusu, ktorý ich viezol do školy neďaleko Johannesburgu. Oznámili to miestne úrady, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Súkromný školský minibus sa prevrátil a začal horieť v meste Merafong po zrážke s vozidlom, uviedla vláda v juhoafrickej provincii Gauteng. Pri nehode zahynul aj vodič minibusu.



Sedem zranených školákov previezli do nemocnice na urgentné lekárske ošetrenie, dodala regionálna vláda. Okolnosti nehody vyšetruje polícia. Podľa prvotných informácii sa však zdá, že do minibusu zozadu narazil malý pick-up, uviedli miestne úrady.



Juhoafrická republika má jednu z najrozvinutejších cestných sietí v Afrike, no zároveň dosahuje veľmi zlé výsledky v oblasti bezpečnosti premávky, píše AFP. K tohtoročnej najtragickejšej dopravnej nehode tam došlo v marci, keď sa autobus smerujúci na náboženské podujatie zrútil z mosta do rokliny – zahynulo 45 ľudí.