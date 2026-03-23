Pri nehode na newyorskom letisku LaGuardia zahynuli dvaja piloti

Lietadlo spoločnosti Air Canada stojí na dráhe letiska La Guardia v New Yorku 23. marca 2026 po zrážke s letiskovým vozidlom. Prevádzka na newyorskom letisku LaGuardia bola v noci na pondelok pozastavená. Dôvodom je zásah hasičov po incidente, pri ktorom došlo k zrážke lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie NBC News. Federálny úrad pre letectvo (FAA) vydal pre letisko príkaz na zastavenie všetkých letov, tzv. ground stop. Úrad zároveň uviedol, že je „vysoká pravdepodobnosť“ predĺženia tohto nariadenia. Foto: TASR/AP

New York 23. marca (TASR) - Dve obete na životoch si vyžiadal v pondelok incident na newyorskom letisku LaGuardia, pri ktorom došlo k zrážke lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe. O život prišiel pilot a kopilot, informuje TASR na základe správy televízie NBC News.

Lietadlo spoločnosti Jazz Aviation, prevádzkované spoločnosťou Air Canada, narazilo do vozidla Prístavného úradu New Yorku, ktoré zasahovalo pri inom incidente.

Na základe doterajších informácií utrpeli zranenia dvaja ľudia, seržant a dôstojník. Obaja majú zlomeniny končatín a sú v stabilizovanom stave v nemocnici, dodala televízia.

Federálny úrad pre letectvo (FAA) vydal po incidente pre letisko príkaz na zastavenie všetkých letov, tzv. ground stop.

Na palube lietadla bolo 76 cestujúcich a štyria členovia posádky. V čase zrážky práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 km/h.

Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť lietadlo stojace na dráhe, pričom malo zdvihnutý nos a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu.

Newyorský úrad pre krízový manažment upozornil verejnosť, aby v okolí letiska nachádzajúceho sa vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami, zdržaniami v doprave a prítomnosťou záchranných zložiek. Úrad na sociálnej sieti X zároveň odporučil vodičom využiť alternatívne trasy.
