Nehodu nákladiaku v Indonézii neprežilo najmenej 10 ľudí vrátane detí

Jakarta 31. augusta (TASR) - Najmenej desať ľudí vrátane siedmich žiakov základnej školy zahynulo v stredu neďaleko indonézskej metropoly Jakarta pri náraze návesu nákladného auta do autobusovej zastávky. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Pri nehode, ktorá sa stala pred základnou školou v meste Bekasi, utrpelo zranenia najmenej 20 ľudí, uviedol šéf miestnej polície. "(Náves) narazil do autobusovej zastávky a následne vrazil do veže, ktorá sa zrútila," dodal. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o zlyhanie bŕzd.



Smrteľné dopravné nehody v Indonézii sú pomerne časté. Spôsobuje ich ignorovanie pravidiel cestnej premávky a nedostatočná kontrola technického stavu vozidiel, vysvetľuje agentúra AFP.