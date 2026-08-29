< sekcia Zahraničie
VIDEO: VEĽKÁ TRAGÉDIA: Kamión sa zrazil s minibusom plným veriacich
Nákladné auto so zahraničnou poznávacou značkou sa pri obiehaní iného vozidla zrazilo s minibusom, ktorý prevážal veriacich na konferenciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Harare 29. augusta (TASR) - Pri čelnej zrážke nákladného auta s minibusom v strednej časti Zimbabwe zahynulo najmenej 27 ľudí, uviedla v sobotu tamojšia polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
K nehode došlo v piatok okolo 20.30 h SELČ neďaleko mesta Chivhu, približne 140 kilometrov južne od metropoly Harare. Nákladné auto so zahraničnou poznávacou značkou sa pri obiehaní iného vozidla zrazilo s minibusom, ktorý prevážal veriacich na konferenciu.
Obe vozidlá prevážali „neznámy“ počet cestujúcich, uviedla polícia. Pri nehode utrpelo zranenia sedem ľudí.
Počet dopravných nehôd v Zimbabwe je vysoký, keďže cesty sú v dôsledku dlhoročného zanedbávania neudržiavané.
Mnohí obyvatelia sa pri každodennej preprave spoliehajú na súkromne prevádzkované minibusové taxíky. Tieto vozidlá sú však často kritizované pre ich preplnenosť a nebezpečný štýl jazdy vodičov.
K nehode došlo v piatok okolo 20.30 h SELČ neďaleko mesta Chivhu, približne 140 kilometrov južne od metropoly Harare. Nákladné auto so zahraničnou poznávacou značkou sa pri obiehaní iného vozidla zrazilo s minibusom, ktorý prevážal veriacich na konferenciu.
Obe vozidlá prevážali „neznámy“ počet cestujúcich, uviedla polícia. Pri nehode utrpelo zranenia sedem ľudí.
Počet dopravných nehôd v Zimbabwe je vysoký, keďže cesty sú v dôsledku dlhoročného zanedbávania neudržiavané.
Mnohí obyvatelia sa pri každodennej preprave spoliehajú na súkromne prevádzkované minibusové taxíky. Tieto vozidlá sú však často kritizované pre ich preplnenosť a nebezpečný štýl jazdy vodičov.
UPDATE | 25 people have died in a head-on collision between a commuter omnibus and a haulage truck along the Harare–Chivhu Highway on Friday night.— (@CrimeWatchZW) August 29, 2026
Mashonaland East Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Advocate Itayi Ndudzo, confirmed that 23 people died at… pic.twitter.com/mMSRHdf8Jw