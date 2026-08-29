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VIDEO: VEĽKÁ TRAGÉDIA: Kamión sa zrazil s minibusom plným veriacich

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Nákladné auto so zahraničnou poznávacou značkou sa pri obiehaní iného vozidla zrazilo s minibusom, ktorý prevážal veriacich na konferenciu.

Autor TASR
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Harare 29. augusta (TASR) - Pri čelnej zrážke nákladného auta s minibusom v strednej časti Zimbabwe zahynulo najmenej 27 ľudí, uviedla v sobotu tamojšia polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

K nehode došlo v piatok okolo 20.30 h SELČ neďaleko mesta Chivhu, približne 140 kilometrov južne od metropoly Harare. Nákladné auto so zahraničnou poznávacou značkou sa pri obiehaní iného vozidla zrazilo s minibusom, ktorý prevážal veriacich na konferenciu.

Obe vozidlá prevážali „neznámy“ počet cestujúcich, uviedla polícia. Pri nehode utrpelo zranenia sedem ľudí.

Počet dopravných nehôd v Zimbabwe je vysoký, keďže cesty sú v dôsledku dlhoročného zanedbávania neudržiavané.

Mnohí obyvatelia sa pri každodennej preprave spoliehajú na súkromne prevádzkované minibusové taxíky. Tieto vozidlá sú však často kritizované pre ich preplnenosť a nebezpečný štýl jazdy vodičov.


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