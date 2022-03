Pri nehode nákladného auta sa zranilo päť ilegálnych migrantov

Budapešť 31. marca (TASR) - Päť ilegálnych migrantov sa zranilo vo štvrtok pri nehode malého nákladného auta v Báčsko-malokumánskej župe na juhu krajiny po tom, čo vozidlo riadené rumunským vodičom vbehlo do priekopy a prevrátilo sa, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na webovú stránku police.hu.



Autom, ktoré havarovalo na štátnej ceste č. 52, sa viezlo 12 cudzincov. Zranených previezli záchranári na ošetrenie do nemocnice, ostatných vzali späť k dočasným hraničným zábranám.



Rumuna, ktorý mal odviezť migrantov do niektorej z krajín západnej Európy, vzali do väzby a iniciovali jeho trestné stíhanie pre podozrenie z prevádzačstva.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)