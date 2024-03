Pri nehode počas paraglajdingu zahynula 65-ročná Nemka

Viedeň 18. marca (TASR) - Žena z Nemecka zahynula v nedeľu v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, keď pri paraglajdingu v Alpách narazila do kabínky lanovky. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Šesťdesiatpäťročná Nemka zoskočila z vrcholu hory Hohe Salve (1828 metrov nad morom) neďaleko obce Hopfgarten, ktorá leží asi 50 kilometrov východne od Innsbrucku.



Žena počas letu z dosiaľ neznámych príčin zmenila kurz, jej padák sa zachytil do nosného lana lanovky a narazila do stúpajúcej kabínky, priblížila polícia. Pri incidente utrpeli ľahšie zranenia dvaja ľudia v kabínke.



Lanovka následne prerezala šnúry paraglajdu a žena sa zrútila voľným pádom. Zraneniam na mieste podľahla.