Pri nehode rýchlovlaku na západe Číny zahynul rušňovodič

Peking 4. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život a osem ďalších utrpelo zranenia v sobotu pri nehode vlaku v provincii Kuej-čou na juhozápade Číny. Vysokorýchlostný vlak smerujúci do mesta Kanton sa vykoľajil, keď sa na koľajnice nečakane zosunula pôda. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Incident sa odohral o 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ), keď vlak vchádzal do tunela. Na koľaje sa zosunula pôda, čo spôsobilo, že sa vykoľajili siedmy a ôsmy vozeň súpravy.



Pri nehode prišiel o život rušňovodič vlaku. Zranenia utrpeli siedmi pasažieri a jeden člen posádky. Zvyšných 136 ľudí, ktorí sa vo vlaku nachádzali, sa podarilo evakuovať do bezpečia, uviedla čínska štátna televízia CCTV.



Príčina nehody je momentálne v štádiu vyšetrovania. Podľa agentúry AP sú však zosuvy pôdy v tejto juhočínskej provincii pomerne bežné, čo spôsobujú najmä silné dažde a stav infraštruktúry v hornatých oblastiach regiónu.