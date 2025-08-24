< sekcia Zahraničie
Pri nehode školského autobusu pri Pittsburghu utrpelo zranenia 21 osôb
Okrem vodiča a 25 študentov sa v autobuse nachádzali aj dvaja dospelí. Podľa spravodajského portálu CBS News však dospelé osoby neutrpeli zranenia.
Washington 23. augusta (TASR) – V sobotu ráno došlo v americkom štáte Pensylvánia k nehode školského autobusu prevážajúceho futbalový tím strednej školy, v dôsledku čoho bolo hospitalizovaných 21 osôb, uviedla polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medzi zranenými je aj vodič vozidla, upresnil predstaviteľ polície. Podľa jeho slov smeroval autobus s hráčmi na zápas z mesta Aliquippa, ktoré sa nachádza 29 kilometrov od Pittsburghu, keď sa prevrátil na bok. Príčina nehody nebola bezprostredne známa, podobne ako presnejší stav zranených.
Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro v sobotu vo vyhlásení uviedol, že hovoril so starostom Aliquippy Dwanom Walkerom a ponúkol mu plnú podporu, zatiaľ čo úrady pokračujú vo vyšetrovaní nehody. „Futbal spája komunitu Aliquippa a viem, že tí, ktorí sa dnes pripravovali na povzbudzovanie svojho tímu, už začínajú pomáhať svojim susedom a dohliadajú na zasiahnuté rodiny,“ povedal guvernér Shapiro. „Prosím, pridajte sa... k modlitbám za tím, ich rodičov, trénerov a všetkých, ktorí stoja pri nich,“ doplnil.
