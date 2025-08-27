Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Pri nehode školského autobusu v Austrálii zahynulo dieťa

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Vodič autobus, v ktorom cestovalo 28 žiakov miestnej súkromnej kresťanskej školy (Christian College v Geelongu), nevybral na odľahlej ceste ľavotočivú zákrutu.

Autor TASR
Sydney 27. augusta (TASR) - Jedno dievča zahynulo a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia pri stredajšej nehode školského autobusu neďaleko mesta Geelong v austrálskom štáte Viktória. Oznámili to tamojší záchranári a polícia, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Vodič autobus, v ktorom cestovalo 28 žiakov miestnej súkromnej kresťanskej školy (Christian College v Geelongu), nevybral na odľahlej ceste ľavotočivú zákrutu a vozidlo sa v dôsledku toho prevrátilo.

Jedno dieťa previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice letecky, zatiaľ čo zvyšných desať zranených vrátane 76-ročného vodiča transportovali sanitkami. Vodiča medzičasom z nemocnice prepustili a v súčasnosti pomáha polícii pri vyšetrovaní nehody.

Presné okolnosti nie sú známe a (pri vyšetrovaní) zohľadníme všetko, od autobusu až po podmienky v danom čase,“ povedal Paul Lineham z polície štátu Viktória.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb