Pri nehode tureckého vojenského lietadla zahynulo 20 osôb na palube

Trosky tureckého vojenského lietadla 12. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Príčina nehody stále nie je známa.

Autor TASR
Ankara 12. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že nehodu nákladného vojenského lietadla, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, neprežil nik z 20 ľudí na palube. Príčina nehody stále nie je známa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

„Naši hrdinskí spolubojovníci zahynuli mučeníckou smrťou 11. novembra 2025, keď naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu do našej krajiny, havarovalo pri hranici Gruzínska a Azerbajdžanu,“ uviedol minister obrany Yasar Guler na sieti X, kde zverejnil aj fotografie obetí nehody.

Orgány naďalej vyšetrujú príčinu tejto nehody. Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia. Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
