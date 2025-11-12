< sekcia Zahraničie
Pri nehode tureckého vojenského lietadla zahynulo 20 osôb na palube
Príčina nehody stále nie je známa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 12. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že nehodu nákladného vojenského lietadla, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, neprežil nik z 20 ľudí na palube. Príčina nehody stále nie je známa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Naši hrdinskí spolubojovníci zahynuli mučeníckou smrťou 11. novembra 2025, keď naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu do našej krajiny, havarovalo pri hranici Gruzínska a Azerbajdžanu,“ uviedol minister obrany Yasar Guler na sieti X, kde zverejnil aj fotografie obetí nehody.
Orgány naďalej vyšetrujú príčinu tejto nehody. Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia. Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
„Naši hrdinskí spolubojovníci zahynuli mučeníckou smrťou 11. novembra 2025, keď naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu do našej krajiny, havarovalo pri hranici Gruzínska a Azerbajdžanu,“ uviedol minister obrany Yasar Guler na sieti X, kde zverejnil aj fotografie obetí nehody.
Orgány naďalej vyšetrujú príčinu tejto nehody. Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia. Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.