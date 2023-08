Pri nehode v najväčšom nemeckom zábavnom parku sa zranilo sedem ľudí

Berlín 15. augusta (TASR) - Sedem ľudí utrpelo zranenia pri nehode, ku ktorej došlo v pondelok v najväčšom nemeckom zábavnom parku Europa-Park v obci Rust na juhozápade krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP citujúcej miestnu políciu.



Vedenie parku oznámilo, že počas popoludňajšieho akrobatického vystúpenia praskol mobilný bazén a k nemu pripevnené skokanské plošiny. Voda z bazéna zároveň vytiekla do priľahlej vodnej atrakcie nazvanej Atlantica SuperSplash.



Zranenia podľa polície utrpelo päť účinkujúcich a dvaja návštevníci, pričom traja z účinkujúcich boli prevezení do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Europa-Park je vyhľadávanou turistickou atrakciou. Vlani ho navštívilo viac ako šesť miliónov návštevníkov, a to prevažne z Nemecka, ako aj Francúzska a Švajčiarska, pri hraniciach ktorých sa nachádza. Je tematicky rozdelený na viacero častí venovaných buď európskym krajinám, alebo aj fantasy svetom.



Konajú sa v ňom konferencie a rôzne podujatia či natáčajú televízne programy. V júni tam vypukol veľký požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu celého parku. Pri tomto incidente sa ľahko zranili dvaja hasiči, všetci návštevníci však vyviazli bez ujmy.