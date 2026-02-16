< sekcia Zahraničie
Pri nehode v obchode s pyrotechnikou zomrelo osem ľudí
Nedeľný výbuch v dedine v provincii Ťiang-su zapríčinil jeden z obyvateľov po tom, ako v blízkosti obchodu nesprávne odpálil ohňostroj, uviedli predstavitelia okresu Tung-chaj.
Autor TASR
Peking 16. februára (TASR) - Výbuch a požiar v obchode so zábavnou pyrotechnikou si v nedeľu vo východnej Číne vyžiadal ôsmich mŕtvych, uviedli tamojšie úrady. Ďalšie dve osoby utrpeli ľahké popáleniny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Nedeľný výbuch v dedine v provincii Ťiang-su zapríčinil jeden z obyvateľov po tom, ako v blízkosti obchodu nesprávne odpálil ohňostroj, uviedli predstavitelia okresu Tung-chaj. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytli.
V reakcii na tento incident vyzvalo čínske ministerstvo pre zvládanie núdzových situácií všetky regióny, aby zvýšili kontroly výroby, prepravy, predajov a používania zábavnej pyrotechniky s cieľom predísť nehodám.
K incidentu došlo v čase, kedy sa Peking chystá na oslavy Čínskeho nového roku. Tento rok oslavy pripadajú na utorok, kedy sa podľa čínskeho zverokruhu oficiálne začne Rok koňa.
Odpaľovanie svetlíc o polnoci na nový rok je v Číne tradíciou, ale v posledných rokoch ohňostroje mnoho miest aspoň čiastočne zakázalo kvôli znečisteniu ovzdušia. Podľa AP však úrady na niektorých miestach vlani tieto zákazy zmiernili.
