Pri nehode v obchode s pyrotechnikou zomrelo osem ľudí

Nedeľný výbuch v dedine v provincii Ťiang-su zapríčinil jeden z obyvateľov po tom, ako v blízkosti obchodu nesprávne odpálil ohňostroj, uviedli predstavitelia okresu Tung-chaj.

Peking 16. februára (TASR) - Výbuch a požiar v obchode so zábavnou pyrotechnikou si v nedeľu vo východnej Číne vyžiadal ôsmich mŕtvych, uviedli tamojšie úrady. Ďalšie dve osoby utrpeli ľahké popáleniny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Nedeľný výbuch v dedine v provincii Ťiang-su zapríčinil jeden z obyvateľov po tom, ako v blízkosti obchodu nesprávne odpálil ohňostroj, uviedli predstavitelia okresu Tung-chaj. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytli.

V reakcii na tento incident vyzvalo čínske ministerstvo pre zvládanie núdzových situácií všetky regióny, aby zvýšili kontroly výroby, prepravy, predajov a používania zábavnej pyrotechniky s cieľom predísť nehodám.

K incidentu došlo v čase, kedy sa Peking chystá na oslavy Čínskeho nového roku. Tento rok oslavy pripadajú na utorok, kedy sa podľa čínskeho zverokruhu oficiálne začne Rok koňa.

Odpaľovanie svetlíc o polnoci na nový rok je v Číne tradíciou, ale v posledných rokoch ohňostroje mnoho miest aspoň čiastočne zakázalo kvôli znečisteniu ovzdušia. Podľa AP však úrady na niektorých miestach vlani tieto zákazy zmiernili.
