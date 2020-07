Pri nehode vlaku na predmestí Atén sa zranilo najmenej osem ľudí

Atény 7. júla (TASR) - Najmenej osem ľudí utrpelo ľahké zranenia pri vykoľajení vlaku metra, ku ktorému došlo v utorok na predmestí Atén. Vlaku sa nepodarilo včas zastaviť a narazil do nadzemnej zábrany na konečnej stanici, informovala agentúra AP.



K nehode došlo na stanici v obci Kifisia ležiacej približne 17,5 kilometra severovýchodne od Atén. Podľa správ miestnych úradov sa pri nej zranilo prinajmenšom osem ľudí. Previezli ich do aténskych nemocníc, kde ich vyšetrili lekári.



"Ľahké zranenia utrpelo sedem žien a jeden muž, ktorí boli preventívne prevezení do dvoch aténskych nemocníc," oznámil šéf záchranárov, ktorého citovala agentúra AFP.



Prevažne nadzemná a hojne využívaná elektrifikovaná železničná trať, ktorá spája Kifisiu s prístavným mestom Pireus, pričom prechádza centrom Atén, bola vybudovaná ešte v 19. storočí. V roku 2000 ju prepojili aj s dvoma novými trasami aténskeho metra.