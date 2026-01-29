< sekcia Zahraničie
Pri nehode vojenského lietadla v Thajsku prišli o život dvaja piloti
V apríli minulého roka zahynulo šesť thajských policajtov po tom, čo sa malé lietadlo zrútilo do mora počas výcviku zoskokov s padákom v blízkosti letoviska južne od hlavného mesta Bangkok.
Autor TASR
Bangkok 29. januára (TASR) - Počas cvičného letu sa vo štvrtok v zalesnenej oblasti v severnom Thajsku zrútilo vojenské lietadlo. O život prišli obaja piloti na palube. Úrady v súčasnosti vyšetrujú príčinu havárie, informovali thajské vzdušné sily. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Dvaja piloti zahynuli dnes ráno pri leteckej nehode ľahkého bojového lietadla AT-6TH počas výcviku,“ uviedol hovorca Thajského kráľovského letectva.
Dvojmiestne lietadlo havarovalo v provincii Čiang Mai približne o 10.20 h miestneho času (04.20 h SEČ) počas výcvikovej pátracej a záchrannej misie v bojových podmienkach, uviedlo letectvo vo svojom vyhlásení.
Nehoda si nevyžiadal žiadne ďalšie straty na ľudských životoch ani nespôsobila škody na civilnom majetku, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
V apríli minulého roka zahynulo šesť thajských policajtov po tom, čo sa malé lietadlo zrútilo do mora počas výcviku zoskokov s padákom v blízkosti letoviska južne od hlavného mesta Bangkok.
„Dvaja piloti zahynuli dnes ráno pri leteckej nehode ľahkého bojového lietadla AT-6TH počas výcviku,“ uviedol hovorca Thajského kráľovského letectva.
Dvojmiestne lietadlo havarovalo v provincii Čiang Mai približne o 10.20 h miestneho času (04.20 h SEČ) počas výcvikovej pátracej a záchrannej misie v bojových podmienkach, uviedlo letectvo vo svojom vyhlásení.
Nehoda si nevyžiadal žiadne ďalšie straty na ľudských životoch ani nespôsobila škody na civilnom majetku, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
V apríli minulého roka zahynulo šesť thajských policajtov po tom, čo sa malé lietadlo zrútilo do mora počas výcviku zoskokov s padákom v blízkosti letoviska južne od hlavného mesta Bangkok.