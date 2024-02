Pri nehode vrtuľníka zahynul riaditeľ najväčšej nigérijskej banky

Abuja 11. februára (TASR) - Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ najväčšej nigérijskej banky Herbert Wigwe zahynul so svojou manželkou a synom pri havárii vrtuľníka v Spojených štátoch. Potvrdila to v nedeľu jeho spoločnosť Access Holdings, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vrtuľník s Wigwem, výkonným riaditeľom banky Access Bank Group, sa zrútil v americkom štáte Kalifornia v piatok o 22.00 h miestneho času, uviedla americká Federálna správa letectva (FAA). Dodala, že na palube helikoptéry Eurocopter EC 130 zahynulo šesť osôb.



Nigérijský prezident Bola Tinubu oznámil, že pri tejto nehode, ktorú označil za "ohromujúcu tragédiu", prišiel o život aj bývalý šéf nigérijskej burzy Abimbola Ogunbanjo. "Prezident vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám Wigweho a Ogunbanja, podnikateľskej komunite a všetkým, ktorých zasiahla táto hrozná nehoda," povedal v nedeľu prezidentov hovorca.



Vrtuľník smeroval z mesta Palm Springs v Kalifornii do amerického štátu Nevada, informovali americké úrady. Stroj sa podľa nich zrútil po 90 minútach letu. Príčinu nehody vyšetruje FAA.