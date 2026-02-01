< sekcia Zahraničie
Pri nepokojoch v Balúčistane zomrelo 145 militantov
Autor TASR
Islamabad 1. februára (TASR) - Pakistanské bezpečnostné sily zabili v priebehu 40 hodín 145 militantov po koordinovaných útokoch v provincii Balúčistan, povedal v nedeľu provinčný premiér. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila separatistická militantná skupina Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA). TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Počet obetí zahŕňa militantov zabitých pri raziách v piatok a v sobotu, ako aj ďalších militantov zabitých počas prebiehajúcich operácií, uviedol na tlačovej konferencii v Kvéte premiér Balúčistanu Sárfráz Bugti.
Pri útokoch bolo zabitých aj 17 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 31 civilistov, dodal provinčný premiér.
Balúčistan je najväčšou a najchudobnejšou provinciou Pakistanu, ktorá hraničí s Afganistanom a Iránom. Už desaťročia čelí nepokojom vedeným etnickými separatistami, ktorí požadujú väčšiu autonómiu a väčší podiel na prírodných zdrojoch, vysvetľuje Reuters.
BLA uviedla, že v rámci najnovších koordinovaných útokov sa zameriavala na bezpečnostné sily v celej provincii.
Pakistanská armáda v sobotu vyhlásila, že útoky vykonali „militanti podporovaní Indiou“. Naí Dillí v nedeľu toto tvrdenie poprela a obvinila Islamabad, že odvádza pozornosť od svojich vlastných vnútorných problémov.
Armáda Pakistanu takisto potvrdila, že bezpečnostné sily odrazili pokusy militantov o prevzatie kontroly nad akýmkoľvek mestom alebo strategickým zariadením.
