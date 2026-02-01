Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Zahraničie

Pri nepokojoch v Balúčistane zomrelo 145 militantov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pri útokoch bolo zabitých aj 17 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 31 civilistov, dodal provinčný premiér.

Autor TASR
Islamabad 1. februára (TASR) - Pakistanské bezpečnostné sily zabili v priebehu 40 hodín 145 militantov po koordinovaných útokoch v provincii Balúčistan, povedal v nedeľu provinčný premiér. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila separatistická militantná skupina Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA). TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Počet obetí zahŕňa militantov zabitých pri raziách v piatok a v sobotu, ako aj ďalších militantov zabitých počas prebiehajúcich operácií, uviedol na tlačovej konferencii v Kvéte premiér Balúčistanu Sárfráz Bugti.

Pri útokoch bolo zabitých aj 17 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 31 civilistov, dodal provinčný premiér.

Balúčistan je najväčšou a najchudobnejšou provinciou Pakistanu, ktorá hraničí s Afganistanom a Iránom. Už desaťročia čelí nepokojom vedeným etnickými separatistami, ktorí požadujú väčšiu autonómiu a väčší podiel na prírodných zdrojoch, vysvetľuje Reuters.

BLA uviedla, že v rámci najnovších koordinovaných útokov sa zameriavala na bezpečnostné sily v celej provincii.

Pakistanská armáda v sobotu vyhlásila, že útoky vykonali „militanti podporovaní Indiou“. Naí Dillí v nedeľu toto tvrdenie poprela a obvinila Islamabad, že odvádza pozornosť od svojich vlastných vnútorných problémov.

Armáda Pakistanu takisto potvrdila, že bezpečnostné sily odrazili pokusy militantov o prevzatie kontroly nad akýmkoľvek mestom alebo strategickým zariadením.
.

Neprehliadnite

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?