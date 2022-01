Pri nepokojoch v Kazachstane prišlo o život najmenej 164 ľudí

Alma-Ata 9. januára (TASR) - Najmenej 164 ľudí prišlo o život pri násilných protestoch, ktoré tento týždeň vypukli v Kazachstane. Z toho len v samotnej Alma-Ate – najväčšom meste tejto stredoázijskej krajiny – zahynulo podľa uvedeného zdroja 103 osôb.



Oznámila to v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na najnovšiu oficiálnu štatistiku kazašského ministerstva zdravotníctva, o ktorej informovala miestna spravodajská televízia Chabar 24.



Z týchto údajov však nie je jasné, či sa týkajú len obetí z radov civilného obyvateľstva, alebo či sú do tohto počtu zarátaní aj príslušníci bezpečnostných zložiek, komentuje agentúra AP.



Kazašské úrady už predtým uviedli, že pri nepokojoch vyvolaných zvýšením cien pohonných hmôt zahynulo 26 demonštrantov a 16 policajtov.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západnej časti územia štátu rozšírili aj do ďalších oblastí a lokalít. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára však začali pokojné protesty – najmä v Alma-Ate – prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.