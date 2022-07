Pri nepokojoch v KDR zahynuli traja príslušníci síl OSN

Goma 26. júla (TASR) - Traja príslušníci mierových síl OSN a najmenej 12 demonštrantov zahynulo počas nepokojov, ktoré tento týždeň vypukli na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na políciu. Protesty sú zamerané voči misii OSN, ktorá podľa miestnych obyvateľov nedokáže chrániť civilistov pred útokmi ozbrojených skupín.



Rozvášnené davy v pondelok vtrhli do hlavného sídla a zásobovacej základne stabilizačnej misie OSN, známej pod označením MONUSCO, v meste Goma v provincii Severné Kivu. V utorok sa nepokoje rozšírili aj do miest Beni a Butembo.



Počas násilností v Butembe prišli o život traja príslušníci mierových síl - dvaja Indovia a Maročan, zatiaľ čo ďalší ich kolega utrpel ťažké zranenia. O život tam prišlo tiež najmenej sedem protestujúcich.



Konžská vláda predtým informovala, že pri nepokojoch v Gome zahynulo najmenej päť ľudí a približne 50 utrpelo zranenia. Bezpečnostné sily tam museli začať strieľať do vzduchu, aby zastavili útoky na personál a objekty OSN, a rozháňali násilníkov slzotvorným plynom.



Súčasťou protestov bolo aj ničenie a drancovanie majetku misie OSN, pričom demonštranti vyzývali aj na jej odchod z krajiny.



MONUSCO má v KDR viac než 16.000 uniformovaných príslušníkov a je tak jednou z najväčších mierových misií OSN na svete.



Podľa mnohých kritikov však nevyvíja dostatočné úsilie na zastavenie krviprelievania na nepokojnom východe KDR, ktoré trvá už desaťročia a vyhnal z domovov milióny ľudí. Na východe tejto druhej najväčšej africkej krajiny aktuálne pôsobí viac než 120 ozbrojených skupín, ktoré často páchajú masakry na civilnom obyvateľstve.



MONUSCO ubezpečuje, že robí všetko, čo je v jej silách, aby chránila miestnych ľudí. Situácia na východe KDR sa však napriek tomu nezlepšuje. Boje medzi konžskou armádou a povstaleckou skupinou M23 v poslednom čase vyhnali z domovov zhruba 200.000 obyvateľov.