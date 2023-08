Pri nepokojoch v Pakistane bolo poškodených 19 kresťanských chrámov

Islamabad 19. augusta (TASR) - Počas náboženských nepokojov, ktoré tento týždeň vypukli v pakistanskom štáte Pandžáb, bolo vandalmi poškodených 77 domov patriacich kresťanom a 19 kresťanských chrámov, informovala v sobotu televízia BFM.



Násilnosti vyprovokovala skupina moslimských náboženských fanatikov, ktorí obvinili miestnu kresťanskú rodinu zo znesväcovania Koránu - posvätnej knihy moslimov, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



Následne stovky moslimov ozbrojených palicami a kameňmi vtrhli do uličiek kresťanskej štvrte Džaranwala na okraji priemyselného mesta Fajsalabád a útočili na kresťanov i objekty patriace ich cirkvám.



Medzičasom polícia vypočula i dvoch bratov-kresťanov obviňovaných moslimami zo znesvätenia Koránu, ale aj ľudí, ktorí sú podozriví, že na zvolávanie útočníkov zneužili reproduktory mešít. V tejto skupine podozrivých je najmenej jeden duchovný.



Vďaka použitiu technológie na rozpoznávanie tvárí, trasovaniu mobilných telefónov a údajom získaným zo sociálnych médií bolo okrem toho zatknutých viac ako 125 ľudí podozrivých z vandalizmu.



V čase, keď boli útoky najintenzívnejšie, sa do štvrte Džaranwala z okolia nahrnul dav viac ako 5000 ľudí, ktorí sa rozptýlili do úzkych uličiek, kde rabovali domy.



Kresťania, ktorí utekali po stovkách, v súvislosti s tým kritizovali políciu, že nedokázala ochrániť ich majetok. Niektorým z kresťanov však poskytli útočisko aspoň ich moslimskí susedia, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.



V snahe upokojiť kresťanskú komunitu v Pandžábe polícia v piatok vyslala hliadky na stráženie tamojších 3200 kostolov. Prezident policajného zboru Usman Anwar okrem toho oznámil, že má v nedeľu v úmysle navštíviť Džaranwalu, aby prejavil solidaritu s kresťanmi.



Pakistanská vláda a náboženskí vodcovia vyzvali obyvateľov Pandžábu i celej krajiny na pokoj.



Kresťania tvoria približne dve percentá populácie Pakistanu a sú na jednej z najnižších priečok tamojšieho spoločenského rebríčka. Často bývajú terčom falošných a nepodložených obvinení z rúhania, ktoré bývajú zneužité i na vybavovanie osobných sporov.