Pri nepokojoch v provincii Suwajdá podľa SOHR zahynulo vyše 500 ľudí

Damask 17. júla (TASR) - Počet mŕtvych v dôsledku nepokojov v juhosýrskej provincii Suwajdá vo štvrtok stúpol na viac ako 500. Tvrdí to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré pôsobí v Británii a spolieha sa na širokú sieť zdrojov vo vnútri Sýrie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a vzdušné útoky vykonal Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



SOHR tvrdí, že medzi obeťami je 79 drúzskych militantov a 154 civilistov zo Suwajdá vrátane 83 ľudí, „ktorých bez súdu popravili príslušníci ministerstiev obrany a vnútra“. Ozbrojené zrážky si tiež vyžiadali životy 243 príslušníkov vládnych síl a 21 beduínskych bojovníkov. Troch z nich podľa SOHR „bez súdu popravili drúzski militanti“. Pri izraelských leteckých útokoch navyše zahynulo aj 15 vládnych zamestnancov.



Strany konfliktu v stredu uzavreli prímerie. Sýrska armáda neskôr oznámila začiatok odsunu svojich jednotiek z mesta Suwajdá. Proti dohode o prímerí sa však postavil protivládne naladený drúzsky duchovný vodca Hikmat al-Hidžrí.



Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara vo štvrtok vyhlásil, že osoby zodpovedné za násilie páchané na drúzskom obyvateľstve v Sýrii postavia pred súd.