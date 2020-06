Pri nepokojoch v St. Louis v štáte Missouri postrelili policajtov

St. Louis 2. júna (TASR) - Štyroch zranených policajtov si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v pondelok neskoro večer v meste St. Louis v americkom štáte Missouri. Stalo sa tak po tom, čo spočiatku pokojný protest proti policajnému násiliu prerástol v noci do násilností. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Policajtov previezli do tamojšej nemocnice so zraneniami, ktoré nie sú "život ohrozujúce", napísala polícia v príspevku na Twitteri. Kto presne strieľal, nebolo bezprostredne jasné.



V pondelok popoludní miestneho času sa pred budovou súdu v centre St. Louis zišlo na pokojnom proteste niekoľko stoviek ľudí vrátane starostky Lydy Krewsonovej.



Demonštranti sa však neskôr zhromaždili pred policajnou centrálou, kde ich policajti rozháňali slzotvorným plynom. Niektorí protestujúci rozbili výklad na obchode v centre mesta, ukradli z neho časť tovaru a následne obchod podpálili.



Ku chaosu v St. Louis došlo v čase, keď vo viacerých amerických mestách pokračovali protesty vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda.



George Floyd zomrel pred týždňom v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci natočili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.