Pri neúspešnom pokuse o záchranu sa v Číne utopilo osem detí

Peking 22. júna (TASR) - V nedeľu sa v Číne utopilo osem detí po tom ako jedno z nich spadlo do rieky a sedem sa ho pokúsilo zachrániť. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na štátne médiá.



Deti sa hrali v správnej oblasti Tongnan na brehu rieky Fu v juhozápadnej Číne. Keď sa jedno z nich šmyklo do vody, ostatné mu skočili na pomoc.



Miestne úrady spustili pátraciu a záchrannú operáciu, ktorá pokračovala po celú noc. V pondelok ráno sa podarilo nájsť telá všetkých ôsmich detí bez známok života.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je utopenie v Číne hlavnou príčinou úmrtí detí do 14 rokov.



Čínske ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že v celej krajine sa každoročne utopí 57.000 ľudí. V niektorých vidieckych oblastiach učia plávať len desať percent detí.