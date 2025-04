Pri nočných nepokojoch v centre Atén zadržali vyše 70 ľudí

Atény 13. apríla (TASR) - Vyše 70 ľudí zadržala grécka polícia pri nepokojoch, ktoré vypukli v noci na nedeľu v aténskej štvrti Exarcheia. Skupina neznámych osôb tam zaútočila na policajnú stanicu, pričom na policajtov hádzala tzv. Molotovove koktaily a kamene. Polícia odpovedala použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov. Zranenia utrpel jeden policajt. TASR o tom informuje podľa nedeľňajších správ gréckych médií a agentúry DPA.



K potýčkam došlo krátko po polnoci neďaleko tamojšej policajne stanice. V dôsledku stretov začali horieť odpadkové koše, ale aj viacero zaparkovaných áut či motocyklov. Podľa gréckeho denníka Kathimerini zachvátili plamene 21 vozidiel, z ktorých päť celkom zničili. Škody hlásili aj z jedného domu a jedného obchodu.



Na mieste zasahovala poriadková polícia, ktorá použila slzotvorný plyn aj omračujúce granáty, aby dav výtržníkov rozohnala. Podľa gréckych médií zadržala 72 osôb. Pri stretoch utrpel zranenia - zrejme ľahkého charakteru - jeden policajt.



Podľa svedkov sa nepokoje začali po skončení hudobného podujatia, ktoré sa konalo v neďalekom parku. Okolo polnoci prešlo približne 50 ľudí z parku k policajnej stanici, na ktorú začali útočiť. Nepokoje sa následne rýchlo rozšírili aj do okolitých ulíc.



Kathimerini uvádza, že potýčky trvali zhruba hodinu. DPA s odvolaním sa na spravodajcov na mieste píše, že situáciu sa podarilo upokojiť do nedeľného rána. Polícia podľa tejto agentúry predpokladá, že výtržnosti mohli byť formou protestu súvisiacim s najtragickejším vlakovým nešťastím v Grécku, pri ktorom vyše dvoma rokmi zahynulo 57 ľudí a ktorého vyšetrovanie dodnes sprevádzajú nejasnosti.



K nešťastiu došlo 28. februára 2023 na trati medzi Aténami a Solúnom. Osobný vlak sa vtedy krátko pred polnocou neďaleko mesta Larisa čelne zrazil s nákladným vlakom, pretože mu omylom povolili jazdu po tej istej koľaji. Po zrážke nastal na mieste výbuch a požiar. Pre mohutnú explóziu podobnú „ohnivej guli“ vznikli otázky okolo toho, čo vlastne nákladný vlak prevážal a či mohlo ísť o toxické chemikálie, ako tvrdia rodiny obetí a nimi poverení experti. Príbuzní obetí aj opozícia taktiež obviňujú vládu i železnice so zanedbanej vlakovej infraštruktúry.



V piatok vybuchla bomba pred aténskou kanceláriou najväčšej gréckej železničnej spoločnosti Hellenic Train, ktorá prevádzkovala aj zmienený nákladný vlak. Pri útoku nedošlo k nijakým zraneniam. Polícia okolnosti incidentu stále vyšetruje.



DPA podotýka, že štvrť Exarchia v centre Atén sa už roky považuje za baštu autonómnych a krajne ľavicových skupín. Mnohé štátne inštitúcie, ako banky či pošty, z nej už pred časom odišli. Napriek tomu ide o turisticky pomerne vyhľadávanú oblasť, plnú úzkych uličiek, kaviarní či graffiti.