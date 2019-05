VIDEO: Našli sa obe čierne skrinky lietadla Suchoj Superjet 100

Prečítajte si aj:Chronológia leteckých havárií v Rusku za posledné dva roky

Havária na letisku Šeremetievo podľa posádky súvisela s počasím

Aeroflot: Posádka urobila všetko, čo mohla, na záchranu pasažierov

Chronológia havárií dopravných lietadiel a helikoptér v Rusku



31. mája 2014



Pri havárii dopravného vrtuľníka Mi-8, ktorý sa zrútil do jazera v severoruskej Murmanskej oblasti, zahynulo 15 ľudí.



8. augusta 2015



Deväť ľudí vrátane dvoch detí zahynulo v Moskovskej oblasti pri zrážke dopravného vrtuľníka s hydroplánom, ku ktorej došlo nad vodnou nádržou Istra. Po zrážke sa trosky vrtuľníka značky Robinson R44 a stroja Cessna 206 zrútili asi 500 metrov od brehu do vody.



26. novembra 2015



Nehoda dopravného vrtuľníka prepravujúceho pracovníkov ťažobného priemyslu v ruskom Krasnojarskom kraji si vyžiadala 10 mŕtvych a 15 zranených. Stroj typu Mi-8 havaroval dva kilometre od Igarky na brehu rieky Jenisej.



19. marca 2016



Nikto zo 62 ľudí na palube neprežil haváriu lietadla nízkonákladovej spoločnosti FlyDubai, ktoré sa zrútilo na letisku v meste Rostov na Done. Stroj Boeing 737-800 letel z Dubaja do Rostova na Done, okrem 55 cestujúcich zahynulo aj sedem členov posádky.



3. mája 2016



Traja ľudia zahynuli pri havárii súkromného dopravného vrtuľníka typu Robinson R44 na ruskej Kamčatke. Vrtuľník sa zrútil v oblasti zálivu Russkaja, približne 80 kilometrov od hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij.



22. októbra 2016



Dovedna 19 ľudí prišlo o život a ďalší traja utrpeli vážne zranenia pri tvrdom pristátí ruského vrtuľníka na Jamalskom polostrove na severe Ruska. Dopravný vrtuľník typu Mi-8 sa zrútil približne 80 km severozápadne od obce Urengoj.



28. novembra 2016



Traja ľudia zahynuli pri havárii súkromného dopravného vrtuľníka na Kryme. Vrtuľník typu sa zrútil v hornatej oblasti obce Vinogradnoje, približne sedem kilometrov južne od mesta od Alušta.



25. decembra 2016



Niekoľko sekúnd po štarte na letisku Soči sa do mora zrútilo vojenské dopravné lietadlo TU 154 s 92 cestujúcimi na palube. Medzi obeťami boli členovia ruského vojenského speváckeho súboru Alexandrovovci. Vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že tragédiu "mohla spôsobiť priestorová dezorientácia pilota".



15. novembra 2017



Šesť obetí na životoch si vyžiadala havária lietadla L-410 v Chabarovskom kraji na východe Ruska. Haváriu prežil jediný cestujúci - 3,5-ročné dievčatko, ktoré vo vážnom stave hospitalizovali v nemocnici. Lietadlo sa pri pokuse o pristátie zrútilo ešte mimo pristávacej dráhy.



11. februára 2018



Pri havárii dopravného lietadla regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie zahynulo všetkých 71 ľudí na palube. Stroj sa zrútil krátko po vzlietnutí z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Lietadlo zmizlo z radarov krátko po vzlietnutí z Moskvy.



12. februára 2018



Pri tvrdom núdzovom pristátí vrtuľníka typu Mi-8 zahynuli na Sibíri dvaja členovia posádky. Ďalšie štyri osoby na palube sa zranili. Vrtuľník prevážal pacienta do nemocnice. K nehode došlo v lokalite vzdialenej asi 50 kilometrov od dediny Alexandrovka v Tomskej oblasti.



4. augusta 2018



Pri páde vrtuľníka typu Mi-8 na Sibíri zahynulo 18 ľudí. Vrtuľník vzlietol z pristávacej plošiny Vankorského ropného a plynového poľa a zrazil sa s nákladom druhého vrtuľníka, ktorý vzlietol z tej istej plošiny. Stroj Mi-8 sa zrútil približne dva kilometrov od plošiny a vznietil sa. Druhý vrtuľník vyviazol z kolízie bez poškodenia a bezpečne pristál. Na palube Mi-8 boli traja členovia posádky a 15 robotníkov pracujúcich pre dcérsku spoločnosť štátnej ropnej spoločnosti Rosneft.



3. októbra 2018



Pri havárii vrtuľníka v Kostromskej oblasti v strednom Rusku zahynuli traja ľudia, jedným z nich bol námestník generálneho prokurátora Ruskej federácie Saak Karapeťjan. Súkromný vrtuľník AS-350 havaroval v oblasti severovýchodne od Moskvy.

Moskva 6. mája (TASR) - Obe tzv. čierne skrinky lietadla Suchoj Superjet 100, ktoré v nedeľu pri tvrdom núdzovom pristátí v Moskve zachvátil požiar, sa našli na mieste tragédie. Odborníci začali skúmať ich technický stav. Podľa agentúry TASS to v pondelok potvrdil Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).Sledkom spresnil, že ako možné príčiny leteckého nešťastia sa zvažujú nedostatočná kvalifikácia pilotov, dispečerov a technického personálu, ako aj technická chyba či meteorologické podmienky.Pri tragédii na moskovskom letisku Šeremetievo prišlo o život 41 ľudí vrátane jedného člena posádky a najmenej dvoch detí. Na palube sa nachádzalo 78 osôb.V moskovských nemocniciach zostáva hospitalizovaných deväť zranených. Stav troch z nich je vážny. Zranenia zvyšných šiestich označili lekári za stredne vážne, uviedol TASS s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva. Traja z hospitalizovaných boli členmi posádky havarovaného lietadla.Ďalším 14 cestujúcim poskytli lekári ošetrenie ambulantne, dodal TASS.Telá 41 obetí previezli do márnice a v dohľadnom čase sa začne s procesom ich identifikácie. TASS v tejto súvislosti citoval vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa bezpečnostných zložiek, ktorý uviedol, že väčšina obetí, ktorým sa po núdzovom pristátí nepodarilo uniknúť z horiaceho lietadla, sa otrávila splodinami z horenia. Utrpeli aj rozsiahle popáleniny. Zdroj dodal, že presnú príčinu smrti určia pitvy a súdnolekárska expertíza.Lietadlo Suchoj Superjet 100 (SSJ-100) smerujúce do Murmanska na severozápade Ruska bolo podľa Aeroflotu nútené vrátiť sa na letisko Šeremetievo krátko po štarte z "technických príčin". Podľa ruských médií stroj vyslal núdzový signál a posádka sa začala pripravovať na núdzové pristátie.Pri druhom pokuse zosadnúť na dráhu lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom, pričom začali horieť motory a plamene rýchlo pohltili celú zadnú časť. Stroj mal v čase tvrdého núdzového pristátia plné palivové nádrže. Podľa vyšetrovateľov sa jedna z nich pri dopade roztrhla.Objavili sa aj správy, že lietadlo zasiahol blesk, čo podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy potvrdila posádka.Väčšina obetí boli obyvatelia Murmanskej oblasti. V Murmansku spontánne vznikli pietne miesta, kam ľudia prinášajú kvety a hračky a zapaľujú sviečky. Podobné pietne miesto vytvorili aj na letisku Šeremetievo.V chrámoch Murmanskej oblasti sa uskutočnia smútočné obrady za obete havárie a za uzdravenie zranených.V dôsledku tejto tragédie, ktorá sa odohrala na letisku Šeremetievo, bolo na letiskách v Moskve zrušených alebo meškalo viac ako sto letov. Časť lietadiel, ktoré mali pristáť na letisku Šeremetievo, presmerovali na Vnukovo či Domodedovo.Rozhlasová stanica Echo Moskvy informovala, že sústrasť pozostalým vyjadrili ruský prezident Vladimir Putin a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý nariadil vznik vládnej vyšetrovacej komisie.Spoločnosť Civilné lietadlá Suchého (GSS) v nedeľu informovala, že dané lietadlo prešlo plánovanou technickou kontrolou naposledy v apríli tohto roku.Členovia posádky ruského lietadla Suchoj Superjet 100 tvrdia, že núdzové pristátie ich stroja na moskovskom letisku Šeremetievo súviselo s nepriaznivým počasím. Lietadlo pri pristávaní zachvátil oheň, ktorý si vyžiadal životy 41 ľudí vrátane najmenej dvoch detí.Kapitán posádky Denis Jevdokimov v ruských médiách informoval, že "v dôsledku blesku" lietadlo stratilo priame rádiové spojenie s riadiacou vežou, ktoré sa potom podarilo obnoviť cez záložnú frekvenciu rádiostanice určenú práve pre mimoriadne situácie. Toto spojenie však podľa jeho slov bolo krátkodobé a prerušované.uviedol Jevdokimov podľa denníka Komsomoľskaja pravda.Kapitán nespresnil, či lietadlo blesk aj zasiahol, dodala agentúra AFP. Domnieva sa, že lietadlo začalo pri pristávaní horieť s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že malo plné palivové nádrže.Letuška Taťjana Kasatkinová vo vysielaní televízie Rossija-24 uviedla, že lietadlo sa po štarte z letiska Šeremetievo dostalo do oblaku a silného krupobitia.dodala.Podľa nej po tvrdom pristátí na letisku Šeremetievo "ľudia začali vyskakovať zo sedadiel a utekať smerom k východu, aj keď lietadlo sa ešte pohybovalo". Kasatkinová uviedla, že ihneď po tom, ako stroj zastal, sa začala evakuácia. "Ja som cestujúcim pomáhala skĺznuť sa po nafukovacej kĺzačke," ktorou sa dostali na letiskovú plochu, dodala letuška.Podobne ako Jevdokimov, aj viacerí cestujúci sa domnievajú, že príčinou tragédie bol blesk.Lietadlo prepravovalo 73 cestujúcich a piatich členov posádky. Z letiska Šeremetievo odštartovalo o 18.02 h miestneho času. Cieľom letu bolo mesto Murmansk. Krátko po štarte však posádka vyslala núdzový signál a lietadlo sa začalo vracať na Šeremetievo.K tragédii došlo na záver predĺženého víkendu, ktorý bol v Rusku v súvislosti s prvomájovým Sviatkom práce.V Murmanskej oblasti, odkiaľ pochádzala väčšina zo 41 obetí leteckého nešťastia, vyhlásili - počínajúc pondelkom - tri dni smútku.Ruský národný letecký dopravca Aeroflot, ktorému havarované lietadlo patrilo, bol kedysi známy svojou nízkou úrovňou bezpečnosti, ale v posledných rokoch sa jeho povesť zlepšila a už viac ako desať rokov nemal žiadnu nehodu s obeťami na životoch.Lietadlo ruskej výroby Suchoj Superjet 100 však od svojho uvedenia do prevádzky v roku 2011 prenasledujú problémy.V roku 2012 pri predvádzacom lete v Indonézii narazilo lietadlo tohto typu do vrcholu neaktívnej sopky Salak, pričom zahynulo všetkých 45 ľudí na palube. Indonézske úrady vtedy uviedli, že nehodu zavinil pilot.Technické problémy s lietadlom sa objavovali aj v ďalších rokoch, ale Rusko sa snažilo presvedčiť zahraničných dopravcov, aby si ho kúpili. Vláda dokonca ponúkla dotácie na podporu ruských leteckých spoločností, aby sa rozhodli pre lietadlá Suchoj Superjet. Ich hlavným prevádzkovateľom sa stala spoločnosť Aeroflot, ktorá ich podľa údajov zo septembra roku 2018 mala vo svojom lietadlovom parku 100.Posádka lietadla spoločnosti Aeroflot, ktoré pri tvrdom núdzovom pristáti na letisku v Moskve zachvátil v nedeľu večer požiar, urobila všetko pre záchranu pasažierov. Po nehode, pri ktorej zahynulo 41 ľudí, to vo vyhlásení vydanom v noci na pondelok uviedli samotné aerolínie.píše sa vo vyhlásení.citovala leteckú spoločnosť agentúra DPA.