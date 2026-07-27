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Pri Odese sa potopila loď prevážajúca kukuricu
Pri útoku zahynulo deväť členov posádky a jeden ukrajinský lodivod.
Autor TASR
Kyjev 27. júla (TASR) - Nákladná loď Golden Leo plaviaca sa pod vlajkou Guiney-Bissau a patriaca tureckej spoločnosti, ktorá prepravuje obilie, sa v nedeľu potopila v Čiernom mori neďaleko ukrajinského prístavu Odesa. Loď Golden Leo dostala zásah 19. júla, keď sa z ukrajinského námorného koridoru vydávala na plavbu s nákladom obilia. Informoval o tom web denníka Le Monde, píše TASR.
Podľa ukrajinského námorníctva loď zasiahli tri ruské riadené strely typu Ch-59/Ch-69. V dôsledku rozsiahleho poškodenia trupu a nadstavieb stratila schopnosť plavby a následne sa potopila, uviedla ukrajinská správa námorných prístavov.
Pri útoku zahynulo deväť členov posádky a jeden ukrajinský lodivod. Ďalších osem námorníkov evakuovali počas záchranných operácií. V čase potopenia lode sa už na palube nikto nenachádzal.
Ukrajinská správa námorných prístavov uviedla, že o ruskom útoku informovala Medzinárodnú námornú organizáciu a majiteľa lode.
„Útokmi na obchodné lode Rusko hrubo porušuje normy medzinárodného námorného práva a princípy slobody plavby a priamo ohrozuje životy námorníkov. Zároveň tým ohrozuje stabilitu medzinárodnej námornej dopravy a globálnu potravinovú bezpečnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper tiež odsúdil ruský útok na nákladnú loď, pričom zdôraznil, že prepravovala obilie.
Ukrajinské námorníctvo vo svojom vyhlásení doplnilo, že Rusko v noci na pondelok zaútočilo na civilné obchodné lode, ktoré od začiatku ruskej invázie v roku 2022 zostávajú zablokované v prístavoch v Mykolajivskej oblasti a nevykonávajú žiadnu obchodnú činnosť. Pri útoku zahynul jeden človek a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Ruská strana sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.
Podľa ukrajinského námorníctva loď zasiahli tri ruské riadené strely typu Ch-59/Ch-69. V dôsledku rozsiahleho poškodenia trupu a nadstavieb stratila schopnosť plavby a následne sa potopila, uviedla ukrajinská správa námorných prístavov.
Pri útoku zahynulo deväť členov posádky a jeden ukrajinský lodivod. Ďalších osem námorníkov evakuovali počas záchranných operácií. V čase potopenia lode sa už na palube nikto nenachádzal.
Ukrajinská správa námorných prístavov uviedla, že o ruskom útoku informovala Medzinárodnú námornú organizáciu a majiteľa lode.
„Útokmi na obchodné lode Rusko hrubo porušuje normy medzinárodného námorného práva a princípy slobody plavby a priamo ohrozuje životy námorníkov. Zároveň tým ohrozuje stabilitu medzinárodnej námornej dopravy a globálnu potravinovú bezpečnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper tiež odsúdil ruský útok na nákladnú loď, pričom zdôraznil, že prepravovala obilie.
Ukrajinské námorníctvo vo svojom vyhlásení doplnilo, že Rusko v noci na pondelok zaútočilo na civilné obchodné lode, ktoré od začiatku ruskej invázie v roku 2022 zostávajú zablokované v prístavoch v Mykolajivskej oblasti a nevykonávajú žiadnu obchodnú činnosť. Pri útoku zahynul jeden človek a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Ruská strana sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.