Pri odstraňovaní ropy z mora používajú na Mauríciu ľudské vlasy

Port Louis 12. augusta (TASR) - Pri odstraňovaní ropných látok uniknutých z lode uviaznutej na plytčine pri pobreží ostrova Maurícius sa osvedčili aj ľudské vlasy. Tie sa vpletajú do sietí alebo sa nimi vyplnia dlhé a úzke vaky, ktoré sú práve vďaka vlasom schopné absorbovať veľký objem ropných látok, uviedla v stredu agentúra AFP.



Kadernícke salóny na tomto ostrove ležiacom pri východnom pobreží Afriky už medzičasom začali zhromažďovať ostrihané vlasy, zatiaľ čo mimovládna organizácia Octop'us z Francúzska prisľúbila, že prispeje 20 tonami ľudských vlasov.



"Bojujeme na plážach, všetkými prostriedkami, ktoré máme ako občania k dispozícii," uviedla miestna poslankyňa Joanna Berengerová, ktorá si pre záchranu maurícijského pobrežia dala ostrihať svoje vlastné vlasy. Spresnila, že jeden kilogram vlasov môže absorbovať osem litrov olejových látok.



Berengerová súčasne Maurícijčanky vyzvala, aby priniesli aj nepotrebné nylónové pančuchy, ktoré sa v krajčírskej dielni dajú veľmi ľahko zmeniť na vlasmi vyplnené bóje či plaváky schopné pohltiť ropné znečistenie, napísal portál Ladepeche.fr.



Mnohí kaderníci na ostrove v snahe pomôcť pri odstraňovaní ropných látok ponúkajú svoje služby zadarmo, aby sa takto pre dobrú vec získalo viac vlasov.



"Viem si živo predstaviť, že o niekoľko dní budú všetci Maurícijčania holohlaví," uviedol v Paríži hovorca mimovládnej organizácie Eco-Sud, ktorá sa podieľa na výrobe podobných ručne zhotovovaných zariadení.



Vynálezca tejto metódy Phil McCrocy vysvetľuje, že šampón používame na to, aby sme z vlasov odstránili mastnotu.



Spomínaná technika bola prvýkrát otestovaná v Bretónsku, keď sa tam v roku 1978 potopila loď Amoco Cadiz. Odvtedy sa používa pravidelne, najviac pomohla v roku 2004 pri úniku ropy do Mexického zálivu.



Za uplynulých päť dní z lode Wakashio, ktorá pri Mauríciu narazila na plytčinu, uniklo do mora približne 1180 z si 4000 ton prevážaných ropných látok. Znečistenie sa dostalo do blízkosti útesu Pointe d'Esny, čo je miesto lemované idylickými plážami a útesmi a je útočiskom pre vzácne a endemické druhy voľne žijúcich živočíchov. V blízkosti pobrežia sa nachádzajú aj chránené mokrade.