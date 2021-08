Pri odvetnom útoku USA v Kábule zahynulo deväť členov jednej rodiny

Kábul 30. augusta (TASR) - Deväť členov jednej rodiny vrátane šiestich detí zahynulo v sobotu počas amerického útoku dronom na vozidlo v obytnej časti afganskej metropoly Kábul. S odvolaním sa na vyjadrenia príbuzného obetí o tom v pondelok informovala spravodajská televízna stanica CNN.



Americká armáda podnikla útok dronom na "plánovača" odnože Islamského štátu operujúcej na území Afganistanu, známej pod skratkou IS-K alebo ISIS-K, ktorá sa priznala k útoku na kábulskom letisku.



Najmladšou civilnou obeťou je dvojročné dievčatko, uviedol pre CNN brat muža, ktorý pri útoku zahynul. Bola to "obyčajná normálna rodina", uviedol. "Nie sme Islamský štát a toto bol rodinný dom, kde žili moji bratia s rodinami," dodal.



Susedia a svedkovia na mieste útoku uviedli, že o život prišlo niekoľko ľudí vrátane detí. Americká armáda v nedeľu priznala, že existujú informácie o civilných obetiach. "Vieme, že došlo k ďalším silným explóziám po zničení vozidla, čo naznačuje, že v ňom bolo veľké množstvo výbušného materiálu a mohlo to viesť k ďalším obetiam. Je nejasné, čo sa mohlo dohrať, a naďalej to vyšetrujeme," povedal hovorca Centrálneho velenia armády USA Bill Urban.



Podľa agentúry DPA si odvetný útok americkej armády cez víkend v Kábule vyžiadal najmenej desať civilných obetí. Tak informovala miestna televízna stanica ToloNews.