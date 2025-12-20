Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri odvetných úderoch USA v Sýrii zahynulo najmenej päť členov IS

Autor TASR
Bejrút 20. decembra (TASR) - Najmenej päť členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane veliteľa bunky zodpovedajúcej za drony zahynuli v noci na sobotu počas amerického náletu, ktorý USA podnikli ako odvetu za útok, čo minulý víkend pripravil o život troch Američanov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Útok z 13. decembra v stredosýrskom meste Palmýra uskutočnil podľa Washingtonu osamotený strelec z IS, ktorý zabil dvoch amerických vojakov a jedného civilistu.

Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie, oznámilo, že USA v rámci odvety zaútočili na „vyše 70 cieľov vo viacerých lokalitách v strednej Sýrii bojovými lietadlami, útočnými helikoptérami a delostrelectvom“.

Riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán pre AFP potvrdil, že v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie pri útoku USA zahynulo päť členov IS vrátane veliteľa bunky zodpovednej za drony v danej oblasti.

Zdroj zo sýrskych bezpečnostných síl pod podmienkou anonymity pre agentúru AFP uviedol, že americké útoky boli zamerané na bunky IS v rozsiahlej sýrskej púšti Badía vrátane provincií Homs, Dajr az-Zaur a Rakka, a že pozemné operácie neboli podniknuté.

Väčšina cieľov sa podľa tohto zdroja nachádzala v horskej oblasti severne od Palmýry vrátane smerom na Dajr az-Zaur.

Americký prezident Donald Trump v nadväznosti na zabitie troch Američanov v Sýrii uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a bude mu nasledovať „veľmi vážna odveta“, pripomína AFP.
