Pri odvetných útokoch na pakistanské sily zahynuli desiatky vojakov
Afganistan zaútočil vo štvrtok na pakistanské sily a vyhlásil, že pri údere zahynuli desiatky vojakov a ďalších zadržali.
Autor TASR
Kábul/Islamabad 26. februára (TASR) - Afganistan zaútočil vo štvrtok na pakistanské sily a vyhlásil, že pri údere zahynuli desiatky vojakov a ďalších zadržali. Kábul tvrdí, že k úderu pristúpil v reakcii na smrtiace nálety Pakistanu spred niekoľkých dní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. „V reakcii na opakované porušenia (prímeria) zo strany pakistanskej armády sa spustili rozsiahle ofenzívne operácie proti pakistanským vojenským základniam a vojenským zariadeniam,“ povedal hovorca vlády Talibanu.
Predstaviteľ afganskej provincie Kúnar i tamojší obyvatelia pre AFP uviedli, že tam prebiehajú vojenské operácie. Afganské úrady ozrejmili, že ozbrojené sily zasahujú aj v niekoľkých ďalších provinciách.
Pakistan vyhlásil, že „okamžite a efektívne reagoval“ na útoky. Afganistan „bez provokácie spustil paľbu na viacerých miestach“ na hranici v provincii Chajbar Paštúnchvá, uviedlo pakistanské ministerstvo informácií.
Hovorca vlády Talibanu pre francúzsku agentúru ozrejmil, že afganské sily obsadili v priebehu dvoch hodín viac ako 15 pakistanských predsunutých stanovíšť. „Desiatky (pakistanských) vojakov boli zabité a presunuli sme pozostatky desiatich osôb do Kúnaru a iných oblastí. Je tu aj niekoľko zranených a zadržaných,“ upresnil hovorca.
Vzťahy medzi susednými krajinami sa v uplynulých mesiacoch výrazne zhoršili, v dôsledku čoho sa čiastočne uzavreli pozemné hraničné priechody. Po prijaté prímeria nasledovalo niekoľko kôl rokovaní, avšak snahy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhávajú.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.
