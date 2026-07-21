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Pri Ománe zasiahli tanker, Irán a USA pokračujú v útokoch
Spor o plavbu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy, plynu a hnojív, sa stal jedným z hlavných ohnísk napätia v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
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Teherán 21. júla (TASR) - Neznámy projektil zasiahol v utorok tanker v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu, oznámila Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). K incidentu došlo deň po tom, ako v rovnakej oblasti po útoku začalo horieť ďalšie plavidlo, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
UKMTO uviedla, že tanker zasiahli približne osem námorných míľ (15 kilometrov) severovýchodne od ománskeho mesta Limah. Bližšie informácie o plavidle ani o prípadných škodách zatiaľ nezverejnila.
Spor o plavbu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy, plynu a hnojív, sa stal jedným z hlavných ohnísk napätia v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Americká armáda zároveň v pondelok večer začala už desiatu noc po sebe útoky na ciele v Iráne. Agentúra Fárs informovala o niekoľkých výbuchoch v okolí ostrova Kešm v Hormuzskom prielive a pri juhoiránskom meste Bandar Abbás.
Iránska armáda neskôr oznámila, že v utorok zaútočila raketami na americkú základňu v Kuvajte. Podľa štátnej agentúry IRNA boli cieľom systémy HIMARS patriace americkej armáde.
UKMTO uviedla, že tanker zasiahli približne osem námorných míľ (15 kilometrov) severovýchodne od ománskeho mesta Limah. Bližšie informácie o plavidle ani o prípadných škodách zatiaľ nezverejnila.
Spor o plavbu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy, plynu a hnojív, sa stal jedným z hlavných ohnísk napätia v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Americká armáda zároveň v pondelok večer začala už desiatu noc po sebe útoky na ciele v Iráne. Agentúra Fárs informovala o niekoľkých výbuchoch v okolí ostrova Kešm v Hormuzskom prielive a pri juhoiránskom meste Bandar Abbás.
Iránska armáda neskôr oznámila, že v utorok zaútočila raketami na americkú základňu v Kuvajte. Podľa štátnej agentúry IRNA boli cieľom systémy HIMARS patriace americkej armáde.