Štátne médiá:Pri operácii americkej armády v Sýrii zomrel jeden človek

Damask 6. októbra (TASR) - Jedna osoba zahynula pri vzdušnej operácii americkej vlády na severovýchode Sýrie v oblasti, ktorú mocensky kontroluje sýrska vláda. Informovala o tom vo štvrtok sýrska štátna televízia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii išlo o prvú takúto operáciu, akú kedy americká armáda vykonala na území ovládanom Damaskom.



Podľa sýrskej štátnej televízie podnikla americká armáda operáciu s použitím vrtuľníkov v obci Mulúk Saráj, ležiacej pri meste Kámišlí.



Ústredné velenie armády Spojených štátov (CENTCOM) oznámilo, že v súčasnosti nemá detailnejšie informácie, ktoré by k tejto veci poskytlo.



Podľa SOHR bolo pri operácii zadržaných niekoľko ľudí, ich presný počet však pozorovateľské centrum nezverejnilo. Obyvatelia Mulúk Saráju pre AFP uviedli, že v dedine pristáli cez noc tri americké vrtuľníky, v ktorých sa nachádzali vojaci. Tí podľa nemenovaného dedinčana prehľadali jeden dom, zabili jednu osobu a zajali niekoľko ľudí. Podľa svedka pri operácii zahynul málo známy Sýrčan z provincie Hasaka menom abú Háal.



Spojené štáty vedú v sýrskom konflikte koalíciu bojujúcu proti organizácii Islamský štát (IS). Ostávajúci členovia IS sa v Sýrii utiahli do púštnych skrýši po tom, čo koalícia vedená Spojenými štátmi dobyla poslednú časť ich územia, píše AFP.