Pri operácii na severe Sýrie zabili hovorcu a pravú ruku šéfa IS

Ajn al-Bajdá 28. októbra (TASR) - Hovorca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Hasan al-Muhádžir zahynul v nedeľu pri vojenskom zásahu v severnej Sýrii. Oznámil to tamojší popredný kurdský predstaviteľ necelý deň po oznámení smrti vodcu IS abú Bakra Baghdádího, informovala agentúra AFP.



Predstaviteľ Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), ktorý si neželal byť menovaný, pretože nemal povolenie hovoriť o záležitosti, informoval o zabití al-Muhádžira po tom, ako veliteľ SDF Mazlúm Abdi uviedol, že hovorca IS bol "terčom" novej operácie.



"Al-Muhádžir, pravá ruka Baghdádího a hovorca IS, bol terčom v dedine Ajn al-Bajdá neďaleko Džarábulusu pri koordinovanej operácii spravodajských zložiek SDF a armády USA," napísal Abdi na Twitteri.



Spravodajca AFP z dediny Ajn al-Bajdá, ktorú kontrolujú Tureckom podporovaní sýrski povstalci, informoval, že tam letecký úder zasiahol dve vozidlá, pričom na mieste videl tri telá.



Monitorovacia organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) potvrdila smrť al-Muhádžira s tým, že bol jedným z piatich členov IS, ktorých zabili pri Spojenými štátmi vedenej operácii s podporou SDF.



Hovorca SDF Mustefa Bali neskôr na Twitteri napísal: "Domnievame sa, že hovorca IS al-Muhádžir bol v Džarábuluse, aby pomohol vstupu Baghdádího do oblasti (operácie) Štít Eufratu." Mal tým na mysli zónu v severnej Sýrii ovládanú tamojšími spojencami Turecka.



"Dve Spojenými štátmi vedené operácie účinne zneškodnili popredných lídrov IS, ktorí sa ukrývali" na severozápade Sýrie", dodal Bali s tým, že "v tej istej oblasti sa naďalej ukrývajú ďalší".



Prezident USA Donald Trump v nedeľu potvrdil, že americkým silám sa podarilo zlikvidovať vodcu IS Baghdádího, a to pri nočnej operácii na severozápade Sýrie.



Trump uviedol, že americké jednotky pri tejto operácii zabili "veľký počet" militantov IS. Samotný vodca IS sa podľa neho odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



Operácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá viac než 100 kilometrov západne od Ajn al-Bajdá.