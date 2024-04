Pri operácii na Severnom Kaukaze zahynuli dvaja militanti

Moskva 11. apríla (TASR) — Príslušníci špeciálnej jednotky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zabili vo štvrtok počas protiteroristickej operácie na Severnom Kaukaze dve osoby podozrivé z prípravy teroristických útokov. Uviedol to Národný protiteroristický výbor (NAK), informovali agentúry AFP a AP s odvolaním sa na ruské médiá.



Skupinu podozrivých osôb príslušníci FSB obkľúčili v areáli záhradníctva na predmestí Naľčiku, hlavného mesta Kabardsko-balkarskej republiky. Keď boli vyzvaní, aby zložili zbrane, spustili podozriví paľbu, spresnil NAK.



V časti Naľčiku bol dočasne zavedený režim protiteroristickej operácie, umožňujúci úradom evakuovať občanov a vozidlá, obmedziť komunikáciu, monitorovať telefonické hovory a vstupovať do obytných alebo nebytových priestorov a do akýchkoľvek objektov bez súhlasu súdu.



NAK už skôr uviedol, že spustil operáciu na ochranu bezpečnosti občanov po tom, čo dostal informácie o sústredení "ozbrojených osôb spojených s teroristickými aktivitami".



Výbor neuviedol podrobnosti o akciách, ktoré údajní teroristi pripravovali. K prestrelke však došlo v čase platnosti sprísnených bezpečnostných opatrení prijatých po útoku ozbrojencov na moskovskú koncertnú sálu z 22. marca, pri ktorom zahynulo 145 ľudí.



Po vojnách v Čečensku v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia pravidelne uskutočňovala "protiteroristické" operácie v nestabilnom regióne Severného Kaukazu, v poslednom desaťročí k nim však dochádzalo zriedkavo.