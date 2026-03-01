Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri operácii Ohromujúca zúrivosť doteraz zomreli traja americkí vojaci

Bejt Šemeš - Záchranári a vojaci vynášajú telo obete na mieste, kde zahynulo niekoľko ľudí po odvetnom útoku Iránu v meste Bejt Šemeš, v centrálnom Izraeli 1. marca 2026. Najmenej šiestich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP. Záchranári najprv informovali, že pri priamom zásahu v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš zomreli štyri ľudia a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia. Krátko na to oznámili, že sa počet obetí zvýšil na šesť. Najmenej dvaja ľudia sú vo vážnom stave. Foto: TASR/AP

V nedeľu popoludní o tom na sociálnej sieti X informovalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), píše TASR.

Washington 1. marca (TASR) - Pri spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácii „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) zameranej proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. V nedeľu popoludní o tom na sociálnej sieti X informovalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), píše TASR.

„Niekoľko ďalších (vojakov) utrpelo menšie zranenia od črepín a otrasy mozgu. V súčasnosti prebieha proces ich návratu do služby. Hlavné bojové operácie pokračujú, ako aj naše úsilie o odozvu,“ uviedlo velenie, ktoré viac informácií poskytne 24 hodín po upovedomení rodín obetí.

Ide o prvé potvrdenie akýchkoľvek strát na strane USA od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán v sobotu ráno. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.

Nemenovaný americký obranný predstaviteľ televízii Fox News v nedeľu prezradil, že americké letectvo pri náletoch na Irán použilo aj strategický bombardér B-2 schopný niesť konvenčné i jadrové zbrane.

Celkovo z územia USA vzlietli štyri takéto bombardéry, ktoré leteli do Iránu a späť, pričom nad iránskym územím „zhodili desiatky 900-kilogramových bômb na zariadenia v podzemí“ určené na odpaľovanie balistických rakiet. Rovnaký typ lietadla Washington použil aj v júni minulého roka na bombardovanie zariadení súvisiacich s iránskym jadrovým programom.
