Pri operácii USA zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov
Autor TASR,aktualizované
Caracas 7. januára (TASR) - Pri americkej operácii vo Venezuele v noci na sobotu zahynulo 55 kubánskych a venezuelských vojakov, vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnili Kuba a Venezuela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kubánska vláda zverejnila zoznam mien 32 príslušníkov svojej armády vo veku 26 až 67 rokov, ktorí zahynuli v noci na sobotu počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele. Pri tejto operácii USA zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
„Tridsaťdva Kubáncov, obete nového trestného aktu agresie a štátneho terorizmu proti našej partnerskej Venezuele zo strany Spojených štátov, prišlo o život v boji a po tvrdom odpore,“ uviedlo kubánske ministerstvo ozbrojených síl.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil dvojdňový štátny smútok od pondelka, počas ktorého sú vlajky spustené na pol žrde a väčšina verejných podujatí pozastavili.
Aj venezuelské sily zverejnili zoznam 23 obetí americkej operácie.
Kuba a Venezuela - dvaja blízki spojenci - od roku 2000 udržiavajú komplexnú dohodu o spolupráci, ktorá umožňuje tisíckam kubánskych lekárov a odborníkov v oblasti športu, vzdelávania a iných sektorov pôsobiť vo Venezuele. Podľa AFP udržiavajú úzke väzby aj v oblasti vojenskej spolupráce.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. Trump okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura.
