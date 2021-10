Pri oslavách Číny narušilo 38 lietadiel taiwanskú zónu obrany

Tchaj-pej 2. októbra (TASR) - Pri piatkových oslavách 72. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky vniklo 38 čínskych bojových lietadiel do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ) Taiwanu. Oznámila to agentúra AFP.



Ide o historicky najväčší počet stíhačiek, ktorým Čína doposiaľ demonštrovala silu voči ostrovnému štátu. Ten Peking vníma ako odštiepeneckú provinciu, ktorá bude jedného dňa znovuzjednotená s pevninou a to aj napriek tomu, že tento demokratický ostrov má od roku 1949 svoju vlastnú vládu.



V tomto istom týždni Čína obvinila Veľkú Britániu z toho, že vyslala do Taiwanského prielivu bojovú loď s "nekalými úmyslami".



Podľa taiwanského ministerstva obrany do juhozápadnej zóny protivzdušnej obrany najprv preniklo 22 čínskych bojových stíhačiek, dva bombardéry a jedno lietadlo určené na zneškodňovanie ponoriek.



Neskôr ich netradične v noci nasledovala druhá skupina 13 čínskych stíhačiek.



ADIZ je oblasť mimo územia a vzdušného priestoru krajín. Tie však v rámci národnej bezpečnosti rozpoznávajú, monitorujú a kontrolujú cudzie lietadlá nachádzajúce sa v tejto zóne.