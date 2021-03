Pri oslavách sviatku ohňa v Iráne zahynulo desať ľudí

Teherán 17. marca (TASR) - Najmenej desať ľudí prišlo o život a stovky ďalších utrpeli zranenia v dôsledku série nehôd, ku ktorým došlo na oslavách každoročného iránskeho sviatku ohňa i počas príprav na ne. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na správy iránskych médií.



K úmrtiam podľa iránskej tlačovej agentúry ISNA došlo v priebehu viacerých týždňov, a to aj v dôsledku zranení utŕžených ešte počas príprav na oslavy - pri výrobe či chystaní petárd. Podľa úradov zapríčinilo úmrtia a vysoký počet zranených nerešpektovanie bezpečnostných opatrení.



Oslavy tzv. sviatku ohňa - čaháršanbe súrí - sa každoročne začínajú v noci na stredu pred perzským Novým rokom (Novrúzom), ktorý v tomto roku pripadá na sobotu.



Novrúz má pôvod v zoroastrizme, náboženstve, ktoré uctievali v Iráne predtým, než v 7. storočí n. l. prišiel do krajiny islam. Perzský Nový rok sa slávi prinajmenšom od obdobia okolo roku 1700 pred n. l.



Na sviatku ohňa sa každoročne zúčastnia tisícky Iráncov. Súčasťou osláv čaháršanbe súrí je zapaľovanie a preskakovanie vatier, odpaľovanie podomácky vyrobených výbušnín a svetlíc, či vypúšťanie lampiónov.



Tento rok sa pri oslavách zranilo takmer 1900 ľudí, z ktorých vyše 200 museli aj hospitalizovať. Poškodených bolo v utorok večer aj viacero sanitiek, pričom polícia zatkla desiatky ľudí, a to za nerešpektovanie zákonov a verejného poriadku. Takmer polovica zo zranených mala podľa správ iránskych médií menej než 16 rokov, a ostatní menej ako 33 rokov. Vlani na oslavách prišli o život štyria ľudia.



Mnohí Iránci tento rok na oslavy čaháršanbe súrí nešli a z dôvodu koronavírusovej pandémie radšej zostali doma. Pandémia Irán zasiahla najviac spomedzi blízkovýchodných krajín. Dosiaľ tam potvrdili viac ako 1,76 milióna prípadov nákazy a vyše 61.000 súvisiacich úmrtí.