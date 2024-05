Pri ostreľovaní Belgorodskej oblasti hlásia 1 mŕtveho a 29 zranených

Moskva 11. mája (TASR) — Jedna žena prišla o život a 29 ľudí utrpelo zranenia pri sobotňajšom ostreľovaní ruského mesta Belgorod a okolitej Belgorodskej oblasti ukrajinskými silami. Na platforme Telegram to uviedol jej gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a ruského vysielania BBC.



Podľa Gladkov žena zomrela na následky zranení na mieste ešte pred príchodom sanitky. Medzi zranenými je aj jedno dieťa. Všetci zranení boli prevezení do nemocníc.



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nad Belgorodskou oblasťou bolo okolo 19.20 h miestneho času (18.20 h SELČ) zostrelených 12 rakiet vypálených zo salvového raketometu RM-70 Vampire.



Ruské médiá predtým informovali, že bolo vypálených najmenej 30 rakiet, ktoré spôsobili požiare v obytných štvrtiach Belgorodu.



Podľa belgorodského telegramového kanála Pepel (Popol) jedna z rakiet zasiahla vchod do domu na Ulici 60. výročia októbrovej revolúcie. Úlomok granátu údajne podľa ďalšieho kanála prerazil strechu nákupného centra City Mall.



Gladkov tiež uviedol, že v dôsledku ostreľovania zhorelo šesť áut, celkovo bolo poškodených 21 áut. Poškodených bolo aj 49 bytov v 22 bytových domoch, ako aj okná v dvoch nemocniciach vrátane jednej detskej, škola a dve športové zariadenia.



Ukrajinská strana tieto informácie bezprostredne nekomentovala.