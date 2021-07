Pri ostreľovaní mesta Dará sýrskymi vládnymi silami zahynuli civilisti

Damask 29. júla (TASR) - Sýrske vládne sily sa pokúsili vo štvrtok dobyť južné oblasti mesta Dará v rovnomennej provincii, ktoré sú pod kontrolou opozície. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske observatórium pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Ako uvádza SOHR, intenzívne ostreľovanie, ktoré sprevádzalo útok vládnych síl, si vyžiadalo životy najmenej desiatich civilistov vrátane štyroch detí. Pri najprudších bojoch, ktoré tento región zasiahli od roku 2018, zahynulo aj sedem opozičných bojovníkov a osem príslušníkov vládnych síl a ich spojencov.



Opozícii sa navyše podarilo počas štvrtkových bojov "zadržať najmenej 40 príslušníkov vládnych síl a milícií, ktoré sú im lojálne," dodáva SOHR s tým, že opozícia zároveň dobyla 18 vládnych vojenských stanovíšť na východe a západe provincie Dará.



Južnú štvrť mesta obliehajú vládne sily od 24. júna, s cieľom donútiť opozičných bojovníkov, aby sa vzdali svojich zbraní a súhlasili so zriadením vládnych vojenských stanovíšť v oblasti, uviedli aktivisti.



Práve v provincii Dará vypukli v roku 2011 protivládne protesty, ktoré prerástli do občianskej vojny. Tá si v Sýrii doteraz vyžiadala takmer pol milióna obetí, pričom milióny ďalších ľudí museli opustiť svoje domovy.