Pri ostreľovaní vládnymi silami v Sýrii zahynulo sedem civilistov
Spojenými štátmi podporované kurdské sily ovládajú rozsiahle oblasti na severe a východe Sýrie.
Bejrút 21. septembra (TASR) - Pri sobotňajšom ostreľovaní sýrskymi vládnymi silami v severnej Sýrii, v oblasti, kde došlo k zrážkam s kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) podporovanými USA, zahynulo sedem civilistov. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
SOHR tvrdí, že „ozbrojené zrážky s nasadením dronov a použitím ťažkých zbraní“ vypukli po tom, ako armáda zaútočila na vojenské pozície SDF v oblasti Dayr Hafir v provincii Aleppo. Ostreľovanie v spomínanej oblasti si vyžiadalo životy piatich žien a dvoch detí. Oblasť sa nachádza na fronte, kde dochádza k pravidelným stretom medzi sýrskou armádou a SDF, uviedol pre AFP šéf centra.
SDF vo svojom vyhlásení uviedli, že „proturecké frakcie napojené na damaskú vládu“ zaútočili dronmi a spustili delostrelecké ostreľovanie, ktoré bolo „úmyselne mierené na domy civilistov“.
Spojenými štátmi podporované kurdské sily ovládajú rozsiahle oblasti na severe a východe Sýrie. Pod ich kontrolou sú viaceré veľké mestá a kľúčové ložiská ropy a zemného plynu.
Po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka SDF podpísali s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom dohodu o zlúčení ich riadiacich orgánov a bezpečnostných síl s ústrednou vládou. Rozdiely medzi oboma stranami však bránia implementácii dohody a Kurdi požadujú decentralizáciu, ktorú Damask odmieta, konštatuje AFP.
Začiatkom septembra Šara uviedol, že „rokovania s SDF prebiehali dobre, ale zdá sa, že došlo k nejakému druhu prekážky alebo spomaleniu implementácie dohody“.
